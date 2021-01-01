Xiaomi Redmi Note 8 против Samsung Galaxy M10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.22-дюймового Samsung Galaxy M10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- На 21% лучшая автономность (108 vs 89 часов)
- На 57% выше максимальная яркость экрана (630 против 400 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy M10
- Весит на 27 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
46
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.3 дюймов
|6.22 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|82.36%
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|155.6 мм
|Ширина
|75.3 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.7 мм
|Вес
|190 граммов
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Samsung Exynos 7 Octa 7870
|Макс. частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|11 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-T830 MP1
|Частота GPU
|600 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~23 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|2, 3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|16, 32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
312
Geekbench 5 (многоядерный)
1318
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8 +208%
142443
46284
AnTuTu Benchmark 8
173324
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +32%
16:00 ч.
12:16 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 +39%
14:24 ч.
10:21 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +9%
25:01 ч.
23:04 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|0.237 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|1.532 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8 более удачной покупкой.
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