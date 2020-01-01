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Xiaomi Redmi Note 8 против Samsung Galaxy S10 Lite

Ксиаоми Редми Ноут 8
Xiaomi Redmi Note 8
VS
Самсунг Галакси С10 Лайт
Samsung Galaxy S10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S10 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Lite
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (705 против 637 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.1% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 и Samsung Galaxy S10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 87.8%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8
637 нит
Galaxy S10 Lite +11%
705 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.3 мм 162.5 мм
Ширина 75.3 мм 75.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 190 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Белый, Перламутровый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8
81.7%
Galaxy S10 Lite +7%
87.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 и Самсунг Галакси С10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.78 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 640
Частота GPU - 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8
1322
Galaxy S10 Lite +85%
2444
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8
177019
Galaxy S10 Lite +161%
461671

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2,5
Размер системы из коробки - 22.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +20%
16:00 ч.
Galaxy S10 Lite
13:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8
14:24 ч.
Galaxy S10 Lite +34%
19:07 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8
25:01 ч.
Galaxy S10 Lite +37%
34:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 vs Samsung Galaxy S10 Lite
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка - LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 12 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4224 x 3136 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 28.21 мм 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 20

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Redmi Note 8
73.2 дБ
Galaxy S10 Lite
н/д
Звонок
Redmi Note 8
82.3 дБ
Galaxy S10 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.191 Вт/кг 0.484 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.034 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10 Lite более удачной покупкой.

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