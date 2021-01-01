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Xiaomi Redmi Note 8 против Samsung Galaxy S20 Plus

Ксиаоми Редми Ноут 8
VS
Самсунг Галакси С20 Плюс
Xiaomi Redmi Note 8
Samsung Galaxy S20 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
  • На 11% лучшая автономность (108 vs 97 часов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% выше плотность пикселей (524 vs 409 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8
vs
Galaxy S20 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Dynamic AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 524 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 90.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 214 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8
630 нит
Galaxy S20 Plus +25%
785 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 161.9 мм
Ширина 75.3 мм 73.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 190 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8
81.7%
Galaxy S20 Plus +11%
90.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 и Самсунг Галакси С20 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 2000 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G77 MP11
Частота GPU 600 МГц 550 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8
1318
Galaxy S20 Plus +114%
2826
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8
173324
Galaxy S20 Plus +176%
478261
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.0
Размер системы из коробки - 23.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут) Да (100% за 84 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +23%
16:00 ч.
Galaxy S20 Plus
13:00 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8
14:24 ч.
Galaxy S20 Plus +20%
17:09 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +19%
25:01 ч.
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 vs Samsung Galaxy S20 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 1.1x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 64 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 2592 x 3872
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 28.21 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8
81.3 дБ
Galaxy S20 Plus +5%
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Август 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.191 Вт/кг 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.034 Вт/кг 1.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.

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