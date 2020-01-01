Xiaomi Redmi Note 8 против Mi 9T
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi 9T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- На 8% лучшая автономность (108 vs 100 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 9T
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более энергоэффективный CPU
- На 70% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (546 и 322 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
67
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
69
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8 и Xiaomi Mi 9T
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|86.1%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|156.7 мм
|Ширина
|75.3 мм
|74.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.8 мм
|Вес
|190 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Голубой ледник, Черный карбон, Красное пламя
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
322
Mi 9T +70%
546
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
Mi 9T +24%
1643
AnTuTu Benchmark 8
177019
Mi 9T +44%
255045
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu (#244 и #171)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|11.3 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +39%
16:00 ч.
11:53 ч.
Время просмотра видео
14:24 ч.
Mi 9T +21%
17:19 ч.
Время разговора (3G)
25:01 ч.
Mi 9T +33%
33:20 ч.
Рейтинг автономности (#82 и #71)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|-
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|124°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|3 (48 МП + 8 MP + 13 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|5184 x 3880
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8 +10%
79 дБ
71.6 дБ
Музыка
73.2 дБ
Mi 9T +3%
75.6 дБ
Звонок
Redmi Note 8 +1%
82.3 дБ
81.8 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|1.34 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|1.51 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi 9T. У него лучшие дисплей, производительность, камера, коммуникации и корпус.
Опрос
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3 (60%)
Всего проголосовало: 5
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