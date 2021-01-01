Xiaomi Redmi Note 8 против Mi Mix 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.39-дюймового Xiaomi Mi Mix 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3200 мАч
- На 29% лучшая автономность (108 vs 84 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Весит на 28 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 3
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- На 67% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 520 и 312 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
64
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.7%
|85.27%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|9.9 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.3 мм
|157.8 мм
|Ширина
|75.3 мм
|74.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.4 мм
|Вес
|190 граммов
|218 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Пластик
|-
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Синий, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2000 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|11 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 630
|Частота GPU
|600 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|6, 8, 10 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
312
Mi Mix 3 +67%
520
Geekbench 5 (многоядерный)
1318
Mi Mix 3 +72%
2270
AnTuTu Benchmark 7
142443
Mi Mix 3 +103%
288787
AnTuTu Benchmark 8
173324
Mi Mix 3 +95%
338020
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|-
|17.7 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут)
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +60%
16:00 ч.
10:03 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 +5%
14:24 ч.
13:57 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +17%
25:01 ч.
21:35 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|19 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
108
Качество видео
93
Итоговая оценка камеры
103
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.191 Вт/кг
|1.448 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.034 Вт/кг
|1.568 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Беспроводная зарядка
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Mi Mix 3, а если автономность и звук – то Xiaomi Redmi Note 8.
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