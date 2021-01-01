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Xiaomi Redmi Note 8 против Redmi 6 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 8
VS
Ксиаоми Редми 6 Про
Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi Redmi 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.84-дюймового Xiaomi Redmi 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (630 против 486 нит)
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8
vs
Redmi 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.7% 79.79%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 2404 Гц
Время отклика - 25.2 мс
Контрастность - 908:1
Максимальная яркость
Redmi Note 8 +30%
630 нит
Redmi 6 Pro
486 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 149.3 мм
Ширина 75.3 мм 71.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 190 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8 +2%
81.7%
Redmi 6 Pro
79.79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8 и Ксиаоми Редми 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 506
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8 +98%
142443
Redmi 6 Pro
72050
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8
173324
Redmi 6 Pro
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 12.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 35 минут) Нет
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8 +3%
16:00 ч.
Redmi 6 Pro
15:57 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8 +15%
14:24 ч.
Redmi 6 Pro
12:42 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8 +4%
25:01 ч.
Redmi 6 Pro
24:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8 vs Xiaomi Redmi 6 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV8856
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8
81.3 дБ
Redmi 6 Pro
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2019 года Июнь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.191 Вт/кг 0.964 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.034 Вт/кг 0.78 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Кейс
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8 более удачной покупкой.

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