Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 августа 2019 года Xiaomi Redmi Note 8 с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.84-дюймового Xiaomi Redmi 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.