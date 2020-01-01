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Xiaomi Redmi Note 8T против Google Pixel 4a

Ксиаоми Редми Ноут 8T
Xiaomi Redmi Note 8T
VS
Гугл Пиксель 4а
Google Pixel 4a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
  • На 42% лучшая автономность (108 vs 76 часов)
  • Комплектуется на 860 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3140 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 4a
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (797 против 592 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8T
vs
Pixel 4a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.3 дюймов 5.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 443 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 83.3%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 95.3%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 255 Гц
Время отклика 46.4 мс 6.2 мс
Контрастность 1163:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8T
592 нит
Pixel 4a +35%
797 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.1 мм 144 мм
Ширина 75.4 мм 69.4 мм
Толщина 8.6 мм 8.2 мм
Вес 200 граммов 143 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Pixel 4a +4%
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Гугл Пиксель 4а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 618
Частота GPU 600 МГц 500 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8T
315
Pixel 4a +73%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8T
1345
Pixel 4a +23%
1650
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T
165901
Pixel 4a +61%
266421

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 8 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да (50% за 25 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:27 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T +26%
14:50 ч.
Pixel 4a
11:48 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8T +17%
14:29 ч.
Pixel 4a
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T +21%
27:19 ч.
Pixel 4a
22:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Google Pixel 4a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 15

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8T +2%
87.4 дБ
Pixel 4a
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Август 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг 1.37 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 4a более удачной покупкой.

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