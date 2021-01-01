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Xiaomi Redmi Note 8T против Oppo A91

Ксиаоми Редми Ноут 8T
VS
Оппо А91
Xiaomi Redmi Note 8T
Oppo A91

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.4-дюймового Oppo A91, который имеет процессор MediaTek Helio P70 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A91
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.3% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8T
vs
Oppo A91

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 85.5%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 100%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 250 Гц
Время отклика 46.4 мс 3.2 мс
Контрастность 1163:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8T
609 нит
Oppo A91 +2%
624 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.1 мм 160.2 мм
Ширина 75.4 мм 73.3 мм
Толщина 8.6 мм 7.9 мм
Вес 200 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Oppo A91 +7%
85.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Оппо А91 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek Helio P70
Макс. частота 2000 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.1 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G72 MP3
Частота GPU 600 МГц 900 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~78.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8T +4%
318
Oppo A91
306
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8T
1390
Oppo A91 +4%
1446
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8T +5%
145453
Oppo A91
138498
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T
164307
Oppo A91 +18%
193691

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 6.1
Размер системы из коробки 8 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T
14:50 ч.
Oppo A91
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 8T
14:29 ч.
Oppo A91
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T
27:19 ч.
Oppo A91
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Oppo A91
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8T
87.9 дБ
Oppo A91 +1%
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8T, а если дисплей, производительность и корпус – то Oppo A91.

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