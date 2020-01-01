Xiaomi Redmi Note 8T против Oppo Realme X2
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
- На 40% выше максимальная яркость экрана (611 против 436 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X2
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против eMMC 5.1
- Более энергоэффективный CPU
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (556 и 315 баллов)
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8T и Oppo Realme X2
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
|84.3%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.1 мм
|158.7 мм
|Ширина
|75.4 мм
|75.2 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.6 мм
|Вес
|200 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Белый
|Белый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 618
|GPU-ядер
|-
|2
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1766 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Realme X2 +77%
556
Geekbench 5 (многоядерный)
1373
Realme X2 +27%
1750
AnTuTu Benchmark 8
168409
Realme X2 +54%
258957
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#270 и #167)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Realme UI
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
|11 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T +3%
14:50 ч.
14:08 ч.
Время просмотра видео
14:29 ч.
Realme X2 +49%
21:23 ч.
Время разговора (3G)
27:19 ч.
Realme X2 +11%
30:10 ч.
Рейтинг телефонов по автономности (#95 и #23)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|6784 x 4711
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|13
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8T +14%
79 дБ
69.3 дБ
Музыка
Redmi Note 8T +2%
75.3 дБ
73.7 дБ
Звонок
80.6 дБ
81 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.74 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme X2 более удачной покупкой.
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