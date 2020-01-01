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Xiaomi Redmi Note 8T против Oppo Realme XT

Ксиаоми Редми Ноут 8T
Xiaomi Redmi Note 8T
VS
Оппо Реалми ХТ
Oppo Realme XT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.4-дюймового Oppo Realme XT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
  • На 8% лучшая автономность (108 vs 100 часов)
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (611 против 447 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme XT
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (404 и 315 баллов)
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8T и Oppo Realme XT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 84.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8T +37%
611 нит
Realme XT
447 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.1 мм 158.7 мм
Ширина 75.4 мм 75.2 мм
Толщина 8.6 мм 8.6 мм
Вес 200 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Realme XT +6%
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Оппо Реалми ХТ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 712
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 616
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8T
315
Realme XT +28%
404
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8T
1373
Realme XT +9%
1501
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T
168409
Realme XT +31%
220772

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7
Размер системы из коробки 8 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:28 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, VOOC Flash Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T +11%
14:50 ч.
Realme XT
13:03 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8T
14:29 ч.
Realme XT +14%
16:33 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T
27:19 ч.
Realme XT +12%
30:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Oppo Realme XT
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8T +16%
79 дБ
Realme XT
68 дБ
Музыка
Redmi Note 8T +2%
75.3 дБ
Realme XT
74 дБ
Звонок
Redmi Note 8T
80.6 дБ
Realme XT +10%
89 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, корпус и звук - выбирайте Oppo Realme XT, а если программное обеспечение – то Xiaomi Redmi Note 8T.

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