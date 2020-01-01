Xiaomi Redmi Note 8T против Samsung Galaxy Note 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 26 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
- На 21% лучшая автономность (108 vs 89 часов)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 28% выше плотность пикселей (522 vs 409 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8T и Samsung Galaxy Note 8
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.3 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.2%
|83.14%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.1 мм
|162.5 мм
|Ширина
|75.4 мм
|74.8 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.6 мм
|Вес
|200 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Белый
|Синий, Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G71 MP20
|GPU-ядер
|-
|20
|Частота GPU
|-
|546 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1373
AnTuTu Benchmark 8
168409
Galaxy Note 8 +54%
259976
Лучшие смартфоны в AnTuTu 8 (#270 и #166)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 35 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T +42%
14:50 ч.
10:20 ч.
Время просмотра видео
14:29 ч.
14:34 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T +23%
27:19 ч.
22:16 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4224 x 3136
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|28.21 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
100
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8T +18%
79 дБ
67 дБ
Музыка
Redmi Note 8T +9%
75.3 дБ
69 дБ
Звонок
Redmi Note 8T +14%
80.6 дБ
71 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2019 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.74 Вт/кг
|0.173 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.3 Вт/кг
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 8T, а если дисплей, производительность, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy Note 8.
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