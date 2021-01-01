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Xiaomi Redmi Note 8T против Samsung Galaxy S10e

Ксиаоми Редми Ноут 8T
VS
Самсунг Галакси S10е
Xiaomi Redmi Note 8T
Samsung Galaxy S10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S10e, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3100 мАч
  • На 30% лучшая автономность (108 vs 83 часов)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (699 против 587 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8T
vs
Galaxy S10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 438 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 83.3%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 97.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 232 Гц
Время отклика 46.4 мс 6 мс
Контрастность 1163:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 8T
587 нит
Galaxy S10e +19%
699 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 161.1 мм 142.2 мм
Ширина 75.4 мм 69.9 мм
Толщина 8.6 мм 7.9 мм
Вес 200 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Galaxy S10e +4%
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Самсунг Галакси S10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2000 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 610 Mali G76 MP12
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8T
314
Galaxy S10e +139%
749
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8T
1350
Galaxy S10e +43%
1924
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8T
142111
Galaxy S10e +138%
337790
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T
160914
Galaxy S10e +152%
405386
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.0
Размер системы из коробки 8 ГБ 20.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T +32%
14:50 ч.
Galaxy S10e
11:01 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8T
14:29 ч.
Galaxy S10e +6%
15:16 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T +33%
27:19 ч.
Galaxy S10e
20:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Samsung Galaxy S10e
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 4320 x 2432
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 28.21 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8T +6%
87.9 дБ
Galaxy S10e
83 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг 0.582 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.575 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.

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