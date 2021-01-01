Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 8T vs Mi 8 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 8T против Mi 8 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 8T
VS
Ксиаоми Ми 8 Про
Xiaomi Redmi Note 8T
Xiaomi Mi 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8 Pro
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 495 и 314 баллов
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 8T
vs
Mi 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2248 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.7:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 84.09%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 46.4 мс -
Контрастность 1163:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 8T
587 нит
Mi 8 Pro
587 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.1 мм 154.9 мм
Ширина 75.4 мм 74.8 мм
Толщина 8.6 мм 7.6 мм
Вес 200 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Золотой, Прозрачная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Mi 8 Pro +5%
84.09%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Ксиаоми Ми 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 630
Частота GPU 600 МГц 710 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 8T
314
Mi 8 Pro +58%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 8T
1350
Mi 8 Pro +45%
1951
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 8T
142111
Mi 8 Pro +88%
266564
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T
160914
Mi 8 Pro +110%
337550
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T
14:50 ч.
Mi 8 Pro
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 8T
14:29 ч.
Mi 8 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T
27:19 ч.
Mi 8 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Xiaomi Mi 8 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 5120 x 3840
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние 28.21 мм 18 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 8T
87.9 дБ
Mi 8 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг 0.969 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.531 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 8 Pro, а если автономность и звук – то Xiaomi Redmi Note 8T.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 8T против Note 7
2. Xiaomi Redmi Note 8T против Mi A3
3. Xiaomi Redmi Note 8T против Samsung Galaxy A51
4. Xiaomi Redmi Note 8T против Samsung Galaxy A30s
5. Xiaomi Redmi Note 8T против Huawei Honor 9X
6. Xiaomi Mi 8 Pro против Redmi Note 7
7. Xiaomi Mi 8 Pro против Mi A3
8. Xiaomi Mi 8 Pro против Mi 9 Lite
9. Xiaomi Mi 8 Pro против Mi 10 Pro
10. Xiaomi Mi 8 Pro против Huawei P30

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях