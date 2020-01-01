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Xiaomi Redmi Note 8T против Note 6 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 8T
Xiaomi Redmi Note 8T
VS
Ксиаоми Редми Ноут 6 Про
Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 ноября 2019 года Xiaomi Redmi Note 8T с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.26-дюймового Xiaomi Redmi Note 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 8T
  • Современный порт USB Type-C
  • На 17% лучшая автономность (108 vs 92 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (611 против 482 нит)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 8T и Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.2% 81.36%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 8T +27%
611 нит
Redmi Note 6 Pro
482 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 161.1 мм 157.9 мм
Ширина 75.4 мм 76.4 мм
Толщина 8.6 мм 8.2 мм
Вес 200 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 8T
80.2%
Redmi Note 6 Pro +1%
81.36%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 8T и Ксиаоми Редми Ноут 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 509
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 8T +15%
168409
Redmi Note 6 Pro
146334

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:06 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 8T +40%
14:50 ч.
Redmi Note 6 Pro
10:33 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 8T +25%
14:29 ч.
Redmi Note 6 Pro
11:42 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 8T
27:19 ч.
Redmi Note 6 Pro
27:27 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 8T vs Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02A10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 5184 x 3880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 28.21 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 8T +13%
79 дБ
Redmi Note 6 Pro
70 дБ
Музыка
Redmi Note 8T +3%
75.3 дБ
Redmi Note 6 Pro
73 дБ
Звонок
Redmi Note 8T
80.6 дБ
Redmi Note 6 Pro +5%
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.74 Вт/кг 0.755 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.476 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 8T более удачной покупкой.

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