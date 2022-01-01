Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 9 Pro vs iPhone 13 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Apple iPhone 13 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
VS
Эпл Айфон 13 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Apple iPhone 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Комплектуется на 1925 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3095 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 73% выше максимальная яркость экрана (1061 против 614 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9 Pro
vs
iPhone 13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 86%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 2404 Гц 510 Гц
Время отклика 35.2 мс 4.8 мс
Контрастность 1649:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro
614 нит
iPhone 13 Pro +73%
1061 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 146.7 мм
Ширина 76.7 мм 71.5 мм
Толщина 8.8 мм 7.65 мм
Вес 209 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Эпл Айфон 13 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц 1200 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 9 Pro
335336
iPhone 13 Pro +136%
790313
CPU 106874 216914
GPU 85456 321713
Memory 57373 121771
UX 86597 130779
Total score 335336 790313
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% 79%
Graphics test 4 FPS 57 FPS
Graphics score 791 9575
PCMark 3.0 score 8110 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced 15.4
Размер системы из коробки 18.9 ГБ 15.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3095 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:34 ч. 13:06 ч.
Просмотр видео 13:55 ч. 16:46 ч.
Игры 06:15 ч. 05:51 ч.
Режим ожидания 135 ч. 117 ч.
Общая автономность
Redmi Note 9 Pro +5%
38:39 ч.
iPhone 13 Pro
36:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Apple iPhone 13 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4032 x 3024
Апертура f/2.48 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco X3 Pro или Redmi Note 9 Pro
2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro или Note 9 Pro
3. Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) или Note 9 Pro
4. Xiaomi Redmi Note 10S или Note 9 Pro
5. Apple iPhone XS или iPhone 13 Pro
6. Apple iPhone 11 Pro Max или iPhone 13 Pro
7. Samsung Galaxy S21 или Apple iPhone 13 Pro
8. Apple iPhone 13 Pro Max или iPhone 13 Pro
9. Apple iPhone SE (2020) или iPhone 13 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры