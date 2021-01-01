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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Apple iPhone X

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
VS
Эпл Айфон X
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Комплектуется на 2304 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 2716 мАч
  • На 66% лучшая автономность (123 vs 74 часов)
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (665 против 610 нит)
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9 Pro
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.3%
ШИМ (PWM) 2404 Гц 240 Гц
Время отклика 35.2 мс 2.2 мс
Контрастность 1649:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro
610 нит
iPhone X +9%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 143.6 мм
Ширина 76.7 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.7 мм
Вес 209 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 Pro +2%
84.5%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Apple A11 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~435 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9 Pro
563
iPhone X +65%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9 Pro
1725
iPhone X +38%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 9 Pro
н/д
iPhone X
247466
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +9%
273908
iPhone X
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12.5 -
Размер системы из коробки 18.9 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro +86%
17:23 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro +36%
16:45 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro +129%
43:57 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3472 x 2063
Апертура f/2.48 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9 Pro +2%
87.1 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Май 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Note 9 Pro, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone X.

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