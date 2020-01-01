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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Huawei Honor 8A Pro

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
VS
Хуавей Хонор 8А Про
Huawei Honor 8A Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A Pro, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Показывает в 3.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3020 мАч
  • На 0.58" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 40% выше плотность пикселей (395 vs 282 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Huawei Honor 8A Pro
  • Весит на 59 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9 Pro
vs
Honor 8A Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 79.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 35.2 мс -
Контрастность 1649:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro
609 нит
Honor 8A Pro
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 156.3 мм
Ширина 76.7 мм 73.5 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 209 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Синий, Черный, Красный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 Pro +7%
84.5%
Honor 8A Pro
79.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Хуавей Хонор 8А Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 506
Частота GPU 750 МГц 680 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +219%
273934
Honor 8A Pro
85878

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro
17:23 ч.
Honor 8A Pro
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro
16:45 ч.
Honor 8A Pro
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro
43:57 ч.
Honor 8A Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Huawei Honor 8A Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.48 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 Pro более удачной покупкой.

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