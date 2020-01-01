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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Huawei Honor 9C

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
VS
Хуавей Хонор 9С
Huawei Honor 9C

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (606 против 448 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9C
  • Весит на 33 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Redmi Note 9 Pro
vs
Honor 9C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 82.4%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 35.2 мс -
Контрастность 1649:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro +35%
606 нит
Honor 9C
448 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.8 мм 159.8 мм
Ширина 76.7 мм 76.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.1 мм
Вес 209 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Голубой, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 Pro +3%
84.5%
Honor 9C
82.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Хуавей Хонор 9С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 710A
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9 Pro +70%
564
Honor 9C
332
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9 Pro +26%
1750
Honor 9C
1390
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +75%
275246
Honor 9C
157156

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Мощность зарядки Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro
17:23 ч.
Honor 9C
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro
16:45 ч.
Honor 9C
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro
43:57 ч.
Honor 9C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Huawei Honor 9C
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.48 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9 Pro
86.2 дБ
Honor 9C
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 Pro более удачной покупкой.

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