Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 9 Pro vs P Smart (2019) – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Huawei P Smart (2019)

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
VS
Хуавей П Смарт (2019)
Huawei P Smart (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.21-дюймового Huawei P Smart (2019), который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Комплектуется на 1620 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3400 мАч
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 40% лучшая автономность (123 vs 88 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (609 против 436 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
  • На 0.46" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
Причины выбрать Huawei P Smart (2019)
  • Весит на 49 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9 Pro
vs
P Smart (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.37%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98%
ШИМ (PWM) 2404 Гц Не обнаружено
Время отклика 35.2 мс 39 мс
Контрастность 1649:1 1309:1
Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro +40%
609 нит
P Smart (2019)
436 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 155.2 мм
Ширина 76.7 мм 73.4 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 209 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 Pro +1%
84.5%
P Smart (2019)
83.37%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Хуавей П Смарт (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G51
GPU-ядер - 4
Частота GPU 750 МГц 1000 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1666 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +81%
273934
P Smart (2019)
151249

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0
Оболочка UI MIUI 11 EMUI 9
Размер системы из коробки 18.9 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:04 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro +71%
17:23 ч.
P Smart (2019)
10:06 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro +48%
16:45 ч.
P Smart (2019)
11:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro +78%
43:57 ч.
P Smart (2019)
24:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Huawei P Smart (2019)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.48 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2020 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовый кейс
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Mi 9T против Xiaomi Redmi Note 9 Pro
2. Xiaomi Mi 9 Lite против Xiaomi Redmi Note 9 Pro
3. Xiaomi Redmi Note 9S против Xiaomi Redmi Note 9 Pro
4. Samsung Galaxy A71 против Xiaomi Redmi Note 9 Pro
5. Huawei P40 Lite против Xiaomi Redmi Note 9 Pro
6. Samsung Galaxy A30 против Huawei P Smart (2019)
7. Xiaomi Redmi Note 8T против Huawei P Smart (2019)
8. Xiaomi Redmi Note 9S против Huawei P Smart (2019)
9. Samsung Galaxy A20 против Huawei P Smart (2019)
10. Xiaomi Redmi Note 8 против Huawei P Smart (2019)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях