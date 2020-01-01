Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Oppo A5s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.2-дюймового Oppo A5s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 46% выше плотность пикселей (395 vs 271 PPI)
- Комплектуется на 790 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4230 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 30 Ватт
- На 0.47" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Oppo A5s
- Весит на 39 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
52
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Oppo A5s
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|81.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.8 мм
|155.9 мм
|Ширина
|76.7 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.2 мм
|Вес
|209 граммов
|170 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Белый, Серый
|Красный, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|750 МГц
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9 Pro +217%
577
182
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9 Pro +74%
1765
1014
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +175%
281540
102494
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 8.1
|Оболочка UI
|MIUI 11
|ColorOS 5.2
|Размер системы из коробки
|18.9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|2:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:23 ч.
Время просмотра видео
16:45 ч.
Время разговора (3G)
43:57 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|7
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.66 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана (нанесена)
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 Pro более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Samsung Galaxy A51
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Huawei Honor 20
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Mi 10
- Oppo A5s vs Xiaomi Redmi Note 7
- Oppo A5s vs Xiaomi Redmi Note 8
- Oppo A5s vs Oppo A5
- Oppo A5s vs Oppo A5 (2020)
- Oppo A5s vs Oppo A3s