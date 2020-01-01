Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Oppo Reno 3 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Oppo Reno 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4020 мАч
- На 23% лучшая автономность (123 vs 100 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 13% выше максимальная яркость экрана (618 против 545 нит)
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 3 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
Цена/Качество
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ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|89.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|100%
|ШИМ (PWM)
|2404 Гц
|328 Гц
|Время отклика
|35.2 мс
|7 мс
|Контрастность
|1649:1
|~ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.8 мм
|159.4 мм
|Ширина
|76.7 мм
|72.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|209 граммов
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Белый, Серый
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 765G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|1 ядра по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 475), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 620
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
575
Reno 3 Pro +8%
619
Geekbench 5 (многоядерный)
1780
Reno 3 Pro +5%
1870
AnTuTu Benchmark 8
282524
Reno 3 Pro +18%
333888
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#155 и #116)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|18.9 ГБ
|30 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|4020 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:15 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro +22%
17:23 ч.
14:13 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro +2%
16:45 ч.
16:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro +49%
43:57 ч.
29:33 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#10 и #66)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|115°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 13 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.48
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|24
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.66 Вт/кг
|0.82 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Oppo Reno 3 Pro, а если программное обеспечение и батарея – то Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
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