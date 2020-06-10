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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Samsung Galaxy A51

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • На 43% лучшая автономность (123 vs 86 часов)
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против UFS 2.0
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (577 и 355 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 37 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Samsung Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 87.4%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro
617 нит
Galaxy A51 +3%
636 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.8 мм 158.5 мм
Ширина 76.7 мм 73.6 мм
Толщина 8.8 мм 7.9 мм
Вес 209 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 Pro
84.5%
Galaxy A51 +3%
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9 Pro +35%
1765
Galaxy A51
1309
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +60%
281540
Galaxy A51
176187

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI MIUI 11 One UI 2.5
Размер системы из коробки 18.9 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (40% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro +30%
17:23 ч.
Galaxy A51
13:21 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro +16%
16:45 ч.
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro +103%
43:57 ч.
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6560 x 4928
Апертура f/2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и батарея - выбирайте Xiaomi Redmi Note 9 Pro, а если корпус и звук – то Samsung Galaxy A51.

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484 (78.8%)
130 (21.2%)
Всего проголосовало: 614

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Флагман(Чех) 10 июня 2020 15:28
Samsung galaxy A51... Он и в Африке....Samsung!!!
+92 Ответить
Леша 10 июня 2020 17:33
У меня был Galaxy A51 и я не доволен! он сильно тормозит, процессор не справляется!
+65 Ответить
Вардуи 19 июня 2020 10:50
У меня А51 , и я очень довольна. С первых дней работает чётко, и отпечатка пальца, звук хороший, не говорю про фото и видео - идеально ! не шума ничего!!!! Как говорят - летает ! Очень шустрый!! Больше 13 лет только Samsung и поменяла 4 раза! И все 4 телефона живи )))) и работают 🤭
+10 Ответить
эльдор 21 июня 2020 17:54
конечно же первый день любой телефон четко работает, Все равно редми мощный
+46 Ответить
Хан 17 июля 2020 06:59
Максимальная срок работы у Xiaomi - 1 год, а Самсунг это вечно
+19 Ответить
Инкогнито 24 июля 2020 08:34
Не всегда Самсунг работает вечно, а китайцы уже очень хорошо делают.
+11 Ответить
Роман 26 июля 2020 09:59
Вечно? А ты в курсе что самса искусственно снижает качество фото после каждого выхода новых устройств? И это не одна причина не брать самсу
+19 Ответить
Алекс 08 августа 2020 04:14
Ха ха ха... Сяоми нот 4 x летает до сих пор, покупал 3 года назад. Не разу не глюканул. Надеюсь нот 9s, тоже не подведет. 2 месяца, полет нормальный.
+4 Ответить
Ibo 18 августа 2020 13:00
Неа у меня сяомм ми 5х уже 2.5год работает без проблем
0 Ответить
Эбо 18 августа 2020 13:03
Алекс, У моего знакомого редми ноте 9с, внутри камеры пыл, незнаю в камеры пыль откуда
+4 Ответить
Амелия 23 августа 2020 09:17
Не правда. Три года уже телефону и щас работает
0 Ответить
Анна 16 сентября 2020 17:21
Вот не надо! Мой первый редми отработал 2.5 года, работал бы и дальше, если бы его с 4 этажа не уронили (и то, отказал только сенсор меню). А вот хвалебный всеми Самсунг загнулся за полгода, чему я, в принципе, не удивляюсь, т. к. впервые "познакомилась" с этим брендом лет 20 назад. И ни одного "свидания" успешно не прошло. Не важно - телефон, бытовая техника, телевизор...
+1 Ответить
Стас 12 октября 2020 23:19
Анна , Полностью согласен!
0 Ответить
Саня 29 июля 2020 02:26
Взял 9про- не пожалел. 2 дня на одном заряде, не тормозит, фото классные. Сравнивали с а51 у подруги - тот заметно хуже работает.
+24 Ответить
Тимофей 24 августа 2020 21:55
Ребят так, что взять ? Ноте 9 про или самсунг а51 . Просто у меня ток самсунги были и вот я не знаю . Щас у меня а50 не жалуюсь . Год телефону . А что взять незнаю
+26 Ответить
Лыж 31 августа 2020 15:38
Тем, бери сяоми, дважды порадуешься
0 Ответить
Анна 16 сентября 2020 17:24
Редми, не пожалеешь!
+2 Ответить
Nikita 25 августа 2020 19:01
Взял на днях RN 9 Pro Девушка взяла А51 Посмотрим что будет со временем))
+38 Ответить
Сергей 02 сентября 2020 18:38
Ребят что купить подкажите пж
+4 Ответить
Вячеслав 03 сентября 2020 13:04
Доволен своим Rebmi Note 9 Pro 128 Гб. Жду новую версию с ещё более мощной камерой и батареей ,ну и новшества!!!!!!!
+5 Ответить
Виктор 11 сентября 2020 14:02
Режим Нот 9 про, долго мучился с выбором, купил и офигел от камеры, все круто, тока звук так себе, рад, что не Самсунг, судя по начинке он тормозной, дисплей не амолед, но я их сравнивал рядом, разница почти не чувствуется в изображениях, оба яркие и контрастные
+5 Ответить
Mansur 12 сентября 2020 13:36
Galaxy A51 отлично👍👍
+1 Ответить
Айседора 17 сентября 2020 22:49
Прочитала коменты, еще больше запуталась. (. Получается у каждого свои плюсы и минусы (((
+4 Ответить
Ксю 18 сентября 2020 15:21
Блин.... Выберешь тут с вами, ребята... Всегда брала самсунги, последний брала родителям: J4 - и прям разочаровалась... понятно, что цена у него не "ого"... но тормоз страшный... Теперь решила выбирать между этими... после комментов - вообще каша в голове.
+2 Ответить
Рома 13 октября 2020 20:31
Купил жене самсунг а51, так как у нë старый телефон тоже был самсунг, спустя недели телефон начала тормозит глючит, отнëс на диагностику не чего не обнаружили, сказали что это нормально, это последняя покупка электронной техники компании самсунг, самсунг ху... та своих денег не стоит.
0 Ответить
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