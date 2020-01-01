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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Sony Xperia 10 II

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
VS
Сони Иксперия 10 II
Sony Xperia 10 II

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6-дюймового Sony Xperia 10 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1420 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3600 мАч
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 34% лучшая автономность (123 vs 92 часов)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (617 против 523 нит)
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 16% выше плотность пикселей (457 vs 395 PPI)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
  • Весит на 58 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Sony Xperia 10 II

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 77.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro +18%
617 нит
Xperia 10 II
523 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.8 мм 157 мм
Ширина 76.7 мм 69 мм
Толщина 8.8 мм 8.2 мм
Вес 209 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 Pro +9%
84.5%
Xperia 10 II
77.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Сони Иксперия 10 II в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465) 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 610
Частота GPU 750 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +59%
281540
Xperia 10 II
177245

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 11 -
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro +43%
17:23 ч.
Xperia 10 II
12:08 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro
16:45 ч.
Xperia 10 II +11%
18:23 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro +150%
43:57 ч.
Xperia 10 II
17:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Sony Xperia 10 II
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 3 (12 МП + 8 MP + 8 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 Pro более удачной покупкой.

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