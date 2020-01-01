Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 5.97-дюймового Xiaomi Mi 9 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 712 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.