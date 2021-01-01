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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Mi CC9 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
VS
Ксиаоми Ми CC9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Xiaomi Mi CC9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.47-дюймового Xiaomi Mi CC9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9 Pro
vs
Mi CC9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 87.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 35.2 мс -
Контрастность 1649:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9 Pro +4%
625 нит
Mi CC9 Pro
602 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 157.8 мм
Ширина 76.7 мм 74.2 мм
Толщина 8.8 мм 9.7 мм
Вес 209 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Зеленый, Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 Pro
84.5%
Mi CC9 Pro +4%
87.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Ксиаоми Ми CC9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 825 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 Pro +7%
283518
Mi CC9 Pro
264674

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5260 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro
17:23 ч.
Mi CC9 Pro
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9 Pro
16:45 ч.
Mi CC9 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro
43:57 ч.
Mi CC9 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Mi CC9 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 5 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi CC9 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.48 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9 Pro
87.2 дБ
Mi CC9 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Январь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг 1.107 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг 1.392 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Mi CC9 Pro. У него лучшие камера и корпус.

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