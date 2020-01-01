Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Poco F2 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4700 мАч
Причины выбрать Xiaomi Poco F2 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP53
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 39% выше максимальная яркость экрана (855 против 617 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
92
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Xiaomi Poco F2 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|87.2%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|165.8 мм
|163.3 мм
|Ширина
|76.7 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.9 мм
|Вес
|209 граммов
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Белый, Серый
|Голубой, Белый, Фиолетовый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2840 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 650
|Частота GPU
|750 МГц
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
577
Poco F2 Pro +60%
923
Geekbench 5 (многоядерный)
1765
Poco F2 Pro +90%
3348
AnTuTu Benchmark 8
281540
Poco F2 Pro +98%
557780
Список Android-смартфонов в AnTuTu (#147 и #20)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 11
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|18.9 ГБ
|21 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4+ (100% за 70 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 Pro +5%
17:23 ч.
16:45 ч.
Время просмотра видео
16:45 ч.
Poco F2 Pro +53%
25:16 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 Pro +20%
43:57 ч.
36:26 ч.
Рейтинг автономности смартфонов (#10 и #5)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|123°
|Количество объективов
|4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|4 (64 МП + 5 MP + 13 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.89
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|5963 x 3354
|Апертура
|f/2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|24
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.66 Вт/кг
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|1.03 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F2 Pro более удачной покупкой.
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