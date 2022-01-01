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Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Note 12

Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
VS
Ксиаоми Редми Ноут 12
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Xiaomi Redmi Note 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 12, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9 Pro
vs
Redmi Note 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% -
ШИМ (PWM) 2404 Гц -
Время отклика 35.2 мс -
Контрастность 1649:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 9 Pro
614 нит
Redmi Note 12
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.8 мм 165.9 мм
Ширина 76.7 мм 76.2 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 209 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Зеленый, Белый, Серый Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 Про и Ксиаоми Редми Ноут 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
Макс. частота 2300 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno
Частота GPU 750 МГц -
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 106874 -
GPU 85456 -
Memory 57373 -
UX 86597 -
Total score 334615 -
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1034 -
PCMark 3.0 score 8107 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки 18.9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:25 ч. -
Просмотр видео 13:55 ч. -
Игры 06:03 ч. -
Режим ожидания 135 ч. -
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Redmi Note 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.48 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2020 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.66 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.02 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12 более удачной покупкой.

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