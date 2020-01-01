Xiaomi Redmi Note 9 против Apple iPhone 11 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
- Комплектуется на 1051 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3969 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 23% лучшая автономность (125 vs 102 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 74% выше максимальная яркость экрана (821 против 473 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone 11 Pro Max
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.53 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|83.7%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|158 мм
|Ширина
|77.2 мм
|77.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|199 граммов
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|Apple GPU
|GPU-ядер
|2
|4
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
370
iPhone 11 Pro Max +260%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
1308
iPhone 11 Pro Max +163%
3437
AnTuTu Benchmark 8
202100
iPhone 11 Pro Max +173%
552198
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|3969 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 +20%
18:00 ч.
15:05 ч.
Время просмотра видео
18:09 ч.
19:30 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 +64%
34:52 ч.
21:03 ч.
Рейтинг автономной работы (#12 и #51)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.3
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|29 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.14 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 Pro Max более удачной покупкой.
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