Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 9 vs Honor 8C – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 9 против Huawei Honor 8C

Ксиаоми Редми Ноут 9
Xiaomi Redmi Note 9
VS
Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.26-дюймового Huawei Honor 8C, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Возможность записи 4K-видео
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 8C
  • Защита корпуса по стандарту IP53
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 и Huawei Honor 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.9:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 81.41%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9
473 нит
Honor 8C
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 158.7 мм
Ширина 77.2 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 199 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Синий, Черный, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 +3%
83.5%
Honor 8C
81.41%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G52 Adreno 506
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9
1308
Honor 8C
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9
202100
Honor 8C
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.1
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 8.2
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9
18:00 ч.
Honor 8C
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9
18:09 ч.
Honor 8C
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9
34:52 ч.
Honor 8C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Huawei Honor 8C
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.3 f/2
Фокусное расстояние 29 мм 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях