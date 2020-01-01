Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.21-дюймового Huawei P Smart 2020, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.