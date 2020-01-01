Xiaomi Redmi Note 9 против Huawei P40 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
- На 33% лучшая автономность (125 vs 94 часов)
- Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4200 мАч
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P40 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 7680 FPS
- Более энергоэффективный CPU
- Тонкие рамки – на 8.1% выше полезная площадь экрана
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 и Huawei P40 Pro
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.53 дюймов
|6.58 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1200 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|441 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|91.6%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|158.2 мм
|Ширина
|77.2 мм
|72.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|9 мм
|Вес
|199 граммов
|209 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый
|Черный, Мерцающий серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|HiSilicon Kirin 990 5G
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|2 ядра по 2.86 ГГц (Cortex A76), 2 ядра по 2.36 ГГц (Cortex A76), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2860 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|Mali-G76 MP16
|GPU-ядер
|2
|16
|Частота GPU
|1000 МГц
|600 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
370
P40 Pro +113%
787
Geekbench 5 (многоядерный)
1308
P40 Pro +146%
3213
AnTuTu Benchmark 8
202100
P40 Pro +141%
487053
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#200 и #39)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|16.5 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|0:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да (100% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (27 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 +19%
18:00 ч.
15:14 ч.
Время просмотра видео
18:09 ч.
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 +54%
34:52 ч.
22:42 ч.
Рейтинг самых автономных смартфонов (#12 и #55)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8200 x 6100
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|7680 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|4 (50 МП + 12 MP + 40 MP + 0 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.3
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|29 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
140
Качества видео
105
Итоговая оценка камеры
128
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|21
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.14 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Pro более удачной покупкой.
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