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Xiaomi Redmi Note 9 против Motorola Moto G31

Ксиаоми Редми Ноут 9
VS
Моторола Мото G31
Xiaomi Redmi Note 9
Motorola Moto G31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.4-дюймового Motorola Moto G31, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (463 против 422 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G31
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9
vs
Moto G31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 223 Гц
Время отклика 32.2 мс 6 мс
Контрастность 4608:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 9 +10%
463 нит
Moto G31
422 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 161.89 мм
Ширина 77.2 мм 73.87 мм
Толщина 8.9 мм 8.55 мм
Вес 199 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 +1%
83.5%
Moto G31
82.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Моторола Мото G31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9 +5%
367
Moto G31
351
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9 +8%
1306
Moto G31
1213
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 9 +30%
252919
Moto G31
194957
CPU 72079 59845
GPU 56729 39344
Memory 43484 35715
UX 81491 60917
Total score 252919 194957
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 6494
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Edition Stock Android
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (46% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:34 ч. -
Просмотр видео 14:56 ч. -
Игры 05:48 ч. -
Режим ожидания 120 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 9
35:35 ч.
Moto G31
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Motorola Moto G31
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9 +14%
92.4 дБ
Moto G31
80.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-c
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Motorola Moto G31, а если производительность и программное обеспечение – то Xiaomi Redmi Note 9.

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