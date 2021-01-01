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Xiaomi Redmi Note 9 против Motorola Moto G40 Fusion

Ксиаоми Редми Ноут 9
VS
Моторола Мото G40 Fusion
Xiaomi Redmi Note 9
Motorola Moto G40 Fusion

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.8-дюймового Motorola Moto G40 Fusion, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G40 Fusion
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5020 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 534 и 363 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9
vs
Moto G40 Fusion

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 85.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32.2 мс -
Контрастность 4608:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9
464 нит
Moto G40 Fusion
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 169.6 мм
Ширина 77.2 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.7 мм
Вес 199 граммов 225 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9
83.5%
Moto G40 Fusion +2%
85.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Моторола Мото G40 Fusion в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 618
Частота GPU 1000 МГц 810 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9
1294
Moto G40 Fusion +37%
1774
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 +2%
207027
Moto G40 Fusion
203513
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да
Время полной зарядки 1:30 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9
18:00 ч.
Moto G40 Fusion
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9
18:09 ч.
Moto G40 Fusion
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9
34:52 ч.
Moto G40 Fusion
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Motorola Moto G40 Fusion
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4920 x 3264
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9
92.4 дБ
Moto G40 Fusion
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G40 Fusion более удачной покупкой.

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