Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.8-дюймового Motorola Moto G40 Fusion, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.