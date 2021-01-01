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Xiaomi Redmi Note 9 против Oppo F17 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 9
VS
Оппо F17 Про
Xiaomi Redmi Note 9
Oppo F17 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.43-дюймового Oppo F17 Pro, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo F17 Pro
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (796 против 465 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 35 граммов меньше
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 404 и 370 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9
vs
F17 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32.2 мс -
Контрастность 4608:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9
465 нит
F17 Pro +71%
796 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 160.1 мм
Ширина 77.2 мм 73.8 мм
Толщина 8.9 мм 7.5 мм
Вес 199 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9
83.5%
F17 Pro +2%
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Оппо F17 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Mediatek Helio P95
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 PowerVR GM9446
Частота GPU 1000 МГц 970 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9
370
F17 Pro +9%
404
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9
1285
F17 Pro +15%
1482
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9
199098
F17 Pro +4%
207458

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 0:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9
18:00 ч.
F17 Pro
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9
18:09 ч.
F17 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9
34:52 ч.
F17 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Oppo F17 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix Hi846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4608 x 3456
Апертура f/2.3 f/2.4
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9
92.4 дБ
F17 Pro
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 1.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг 1.41 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и корпус - выбирайте Oppo F17 Pro, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Xiaomi Redmi Note 9.

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