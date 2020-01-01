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Xiaomi Redmi Note 9 против Oppo Realme C11

Ксиаоми Редми Ноут 9
Xiaomi Redmi Note 9
VS
Оппо Реалми C11
Oppo Realme C11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Oppo Realme C11, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 и Oppo Realme C11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1600 x 720 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 81.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9
473 нит
Realme C11 +2%
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 164.4 мм
Ширина 77.2 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 199 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Мятный зеленый, Перечный серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 +2%
83.5%
Realme C11
81.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Оппо Реалми C11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G35
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 8 ядер по 2.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 PowerVR GE8320
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 1000 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9 +106%
370
Realme C11
180
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9 +30%
1308
Realme C11
1010
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 +82%
202100
Realme C11
110959

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9
18:00 ч.
Realme C11
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9
18:09 ч.
Realme C11
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9
34:52 ч.
Realme C11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Oppo Realme C11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 90 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2560 x 1960
Апертура f/2.3 f/2.4
Фокусное расстояние 29 мм 27 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 более удачной покупкой.

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