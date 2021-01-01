Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 5.2-дюймового Samsung Galaxy A5 (2017), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7880 и вышел на 41 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.