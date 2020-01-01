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Xiaomi Redmi Note 9 против Samsung Galaxy Note 8

Ксиаоми Редми Ноут 9
Xiaomi Redmi Note 9
VS
Самсунг Галакси Ноте 8
Samsung Galaxy Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.3-дюймового Samsung Galaxy Note 8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Комплектуется на 1720 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3300 мАч
  • На 40% лучшая автономность (125 vs 89 часов)
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 8
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (522 vs 395 PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (654 против 473 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 и Samsung Galaxy Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 83.14%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9
473 нит
Galaxy Note 8 +38%
654 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 162.5 мм
Ширина 77.2 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 199 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Синий, Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Самсунг Галакси Ноте 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.3 ГГц (Exynos M2 Mongoose), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 Mali-G71 MP20
GPU-ядер 2 20
Частота GPU 1000 МГц 546 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9
202100
Galaxy Note 8 +29%
259976

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 One UI
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (42% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 +76%
18:00 ч.
Galaxy Note 8
10:20 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 +26%
18:09 ч.
Galaxy Note 8
14:34 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 +56%
34:52 ч.
Galaxy Note 8
22:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Samsung Galaxy Note 8
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Апертура f/2.3 f/1.7
Фокусное расстояние 29 мм 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 16

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 9
н/д
Galaxy Note 8
67 дБ
Музыка
Redmi Note 9
н/д
Galaxy Note 8
69 дБ
Звонок
Redmi Note 9
н/д
Galaxy Note 8
71 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Август 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.173 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5
- Коннектор USB To Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Перо S Pen
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 9, а если дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy Note 8.

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10 (83.3%)
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