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Xiaomi Redmi Note 9 против Mi A1

Ксиаоми Редми Ноут 9
VS
Ксиаоми Ми А1
Xiaomi Redmi Note 9
Xiaomi Mi A1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 5.5-дюймового Xiaomi Mi A1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1940 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3080 мАч
  • На 1.03" большая диагональ экрана
  • На 44% лучшая автономность (125 vs 87 часов)
  • Тонкие рамки – на 12.48% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi A1
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (548 против 462 нит)
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9
vs
Mi A1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 71.02%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% 98%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 32.2 мс 40.2 мс
Контрастность 4608:1 1359:1
Максимальная яркость
Redmi Note 9
462 нит
Mi A1 +19%
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 155.4 мм
Ширина 77.2 мм 75.8 мм
Толщина 8.9 мм 7.3 мм
Вес 199 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 +18%
83.5%
Mi A1
71.02%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Ксиаоми Ми А1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 506
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9
369
Mi A1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9
1296
Mi A1
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 9
н/д
Mi A1
68326
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 +108%
204444
Mi A1
98333
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3080 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 +36%
18:00 ч.
Mi A1
13:20 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 +64%
18:09 ч.
Mi A1
11:00 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 +72%
34:52 ч.
Mi A1
20:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Xiaomi Mi A1
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", OmniVision OV12A10
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Omnivision OV13380
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2592 x 1944
Апертура f/2.3 f/2
Фокусное расстояние 29 мм 35.96 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9 +7%
92.4 дБ
Mi A1
86.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 1.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг 0.76 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 более удачной покупкой.

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