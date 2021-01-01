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Xiaomi Redmi Note 9 против Mi Mix 2S

Ксиаоми Редми Ноут 9
VS
Ксиаоми Ми Микс 2S
Xiaomi Redmi Note 9
Xiaomi Mi Mix 2S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 5.99-дюймового Xiaomi Mi Mix 2S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • На 112% лучшая автономность (125 vs 59 часов)
  • Комплектуется на 1620 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 3400 мАч
  • На 0.54" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Mi Mix 2S
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9
vs
Mi Mix 2S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 82.21%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено 1168 Гц
Время отклика 32.2 мс 40.7 мс
Контрастность 4608:1 834:1
Максимальная яркость
Redmi Note 9 +1%
462 нит
Mi Mix 2S
458 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 150.8 мм
Ширина 77.2 мм 74.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.1 мм
Вес 199 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Керамика
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9 +2%
83.5%
Mi Mix 2S
82.21%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Ксиаоми Ми Микс 2S в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 630
Частота GPU 1000 МГц 710 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9
369
Mi Mix 2S +37%
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9
1296
Mi Mix 2S +39%
1803
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 9
н/д
Mi Mix 2S
263983
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9
204444
Mi Mix 2S +73%
353712
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 11.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:04 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 +80%
18:00 ч.
Mi Mix 2S
10:01 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 +96%
18:09 ч.
Mi Mix 2S
9:25 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 +112%
34:52 ч.
Mi Mix 2S
16:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Xiaomi Mi Mix 2S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 46 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Mi Mix 2S от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2592 x 1944
Апертура f/2.3 f/2.0
Фокусное расстояние 29 мм 40.82 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9 +11%
92.4 дБ
Mi Mix 2S
83.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.542 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг 1.593 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник с 3.5 мм на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 9, а если производительность, корпус и звук – то Xiaomi Mi Mix 2S.

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