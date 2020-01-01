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Xiaomi Redmi Note 9 против Poco M2 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 9
Xiaomi Redmi Note 9
VS
Ксиаоми Поко М2 Про
Xiaomi Poco M2 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco M2 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Xiaomi Poco M2 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (586 и 370 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 и Xiaomi Poco M2 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 84.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9 +4%
473 нит
Poco M2 Pro
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.3 мм 165.7 мм
Ширина 77.2 мм 76.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 199 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9
83.5%
Poco M2 Pro +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Ксиаоми Поко М2 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 Adreno 618
GPU-ядер 2 1
Частота GPU 1000 МГц 400 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9
370
Poco M2 Pro +58%
586
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9
1308
Poco M2 Pro +36%
1784
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9
202100
Poco M2 Pro +35%
273098

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 16.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да (70% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9
18:00 ч.
Poco M2 Pro
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9
18:09 ч.
Poco M2 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9
34:52 ч.
Poco M2 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Xiaomi Poco M2 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4920 x 3264
Апертура f/2.3 f/2.5
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг 0.91 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг 0.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco M2 Pro более удачной покупкой.

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