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Xiaomi Redmi Note 9 против Redmi K20

Ксиаоми Редми Ноут 9
VS
Ксиаоми Редми К20
Xiaomi Redmi Note 9
Xiaomi Redmi K20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.39-дюймового Xiaomi Redmi K20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • На 25% лучшая автономность (125 vs 100 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Redmi K20
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (652 против 471 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 542 и 370 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9
vs
Redmi K20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 86.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.7% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 32.2 мс -
Контрастность 4608:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9
471 нит
Redmi K20 +38%
652 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162.3 мм 156.7 мм
Ширина 77.2 мм 74.3 мм
Толщина 8.9 мм 8.8 мм
Вес 199 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9
83.5%
Redmi K20 +3%
86.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9 и Ксиаоми Редми К20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 618
Частота GPU 1000 МГц 500 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9
370
Redmi K20 +46%
542
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9
1330
Redmi K20 +24%
1650
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9
204262
Redmi K20 +24%
252564

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 16.5 ГБ 11.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 +59%
18:00 ч.
Redmi K20
11:35 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 +5%
18:09 ч.
Redmi K20
17:19 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 +4%
34:52 ч.
Redmi K20
33:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9 vs Xiaomi Redmi K20
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 124°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX582 Exmor RS (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8865 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 5184 x 3880
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние 29 мм 18 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9 +14%
92.4 дБ
Redmi K20
81.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Июль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi K20, а если автономность и звук – то Xiaomi Redmi Note 9.

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