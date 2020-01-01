Xiaomi Redmi Note 9 против Note 5
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 апреля 2020 года Xiaomi Redmi Note 9 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio G85, против 5.99-дюймового Xiaomi Redmi Note 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9
- На 0.54" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- На 20% лучшая автономность (125 vs 104 часов)
- Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Тонкие рамки – на 5.82% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
- На 19% выше максимальная яркость экрана (561 против 473 нит)
- Весит на 19 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
43
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
54
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9 и Xiaomi Redmi Note 5
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|5.99 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
|77.68%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|158.5 мм
|Ширина
|77.2 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8 мм
|Вес
|199 граммов
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|8 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|Adreno 509
|GPU-ядер
|2
|-
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1308
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9 +41%
202100
143669
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9 +35%
18:00 ч.
13:36 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9 +28%
18:09 ч.
14:13 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9 +56%
34:52 ч.
22:16 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.3
|f/2
|Фокусное расстояние
|29 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/2.9"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|1.29 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.14 Вт/кг
|1.24 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9 более удачной покупкой.
Опрос
9 (60%)
6 (40%)
Всего проголосовало: 15
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