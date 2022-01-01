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Xiaomi Redmi Note 9S против Oppo Realme GT Neo 2

Ксиаоми Редми Ноут 9S
VS
Оппо Реалми GT Нео 2
Xiaomi Redmi Note 9S
Oppo Realme GT Neo 2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года Xiaomi Redmi Note 9S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.62-дюймового Oppo Realme GT Neo 2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9S
  • На 14% лучшая автономность (127 vs 111 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo 2
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (659 против 575 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9S
vs
Realme GT Neo 2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 114.9% 98.1%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 531 Гц
Время отклика 34 мс 6 мс
Контрастность 1111:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 9S
575 нит
Realme GT Neo 2 +15%
659 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 162.9 мм
Ширина 77 мм 75.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.6 мм
Вес 210 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9S
84.5%
Realme GT Neo 2 +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9S и Оппо Реалми GT Нео 2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2300 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 650
Частота GPU 750 МГц 675 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 9S
335159
Realme GT Neo 2 +114%
718663
CPU 106177 199021
GPU 84499 240269
Memory 55422 120236
UX 87366 158781
Total score 335159 718663
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 9S
1033
Realme GT Neo 2 +309%
4227
Stability 97% 99%
Graphics test 6 FPS 25 FPS
Graphics score 1033 4227
PCMark 3.0 score 7975 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 18 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да, SuperDart Charge (97% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 0:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9S +33%
19:12 ч.
Realme GT Neo 2
14:34 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9S
16:30 ч.
Realme GT Neo 2 +36%
22:17 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9S +28%
41:30 ч.
Realme GT Neo 2
32:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9S vs Oppo Realme GT Neo 2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT Neo 2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo 2 более удачной покупкой.

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