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Xiaomi Redmi Note 9S против Samsung Galaxy A02s

Ксиаоми Редми Ноут 9S
VS
Самсунг Галакси А02s
Xiaomi Redmi Note 9S
Samsung Galaxy A02s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года Xiaomi Redmi Note 9S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A02s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9S
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 11% лучшая автономность (127 vs 114 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (570 против 405 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy A02s
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 45.8 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9S
vs
Galaxy A02s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 114.9% 95.5%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34 мс 37 мс
Контрастность 1111:1 1095:1
Максимальная яркость
Redmi Note 9S +41%
570 нит
Galaxy A02s
405 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 164.2 мм
Ширина 77 мм 75.9 мм
Толщина 8.8 мм 9.1 мм
Вес 210 граммов 164.2 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9S +3%
84.5%
Galaxy A02s
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9S и Самсунг Галакси А02s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 506
Частота GPU 750 МГц 720 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9S +342%
570
Galaxy A02s
129
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9S +257%
1744
Galaxy A02s
488
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9S +183%
274506
Galaxy A02s
96830

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки 18 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:36 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9S +17%
19:12 ч.
Galaxy A02s
16:29 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9S +2%
16:30 ч.
Galaxy A02s
16:03 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9S +21%
41:30 ч.
Galaxy A02s
34:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy A02s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 2560 x 1960
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9S +1%
81 дБ
Galaxy A02s
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг 1.37 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9S более удачной покупкой.

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