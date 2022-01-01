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Xiaomi Redmi Note 9S против Samsung Galaxy A13 5G

Ксиаоми Редми Ноут 9S
VS
Самсунг Галакси А13 5G
Xiaomi Redmi Note 9S
Samsung Galaxy A13 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года Xiaomi Redmi Note 9S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A13 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9S
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (571 против 497 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 571 и 463 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A13 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9S
vs
Galaxy A13 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 81.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 114.9% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34 мс -
Контрастность 1111:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9S +15%
571 нит
Galaxy A13 5G
497 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 164.5 мм
Ширина 77 мм 75.5 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 210 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9S +4%
84.5%
Galaxy A13 5G
81.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9S и Самсунг Галакси А13 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MC2
Частота GPU 750 МГц 950 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~243 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9S +58%
1754
Galaxy A13 5G
1108
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 9S +35%
332508
Galaxy A13 5G
245455
CPU 106177 -
GPU 84499 -
Memory 55422 -
UX 87366 -
Total score 332508 245455
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1033 -
PCMark 3.0 score 7976 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да
Время полной зарядки 2:30 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9S
19:12 ч.
Galaxy A13 5G
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9S
16:30 ч.
Galaxy A13 5G
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9S
41:30 ч.
Galaxy A13 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy A13 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 2560 x 1960
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi Redmi Note 9S, а если звук – то Samsung Galaxy A13 5G.

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