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Xiaomi Redmi Note 9S против Samsung Galaxy A20s

Ксиаоми Редми Ноут 9S
Xiaomi Redmi Note 9S
VS
Самсунг Галакси А20с
Samsung Galaxy A20s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года Xiaomi Redmi Note 9S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9S
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • На 53% выше плотность пикселей (395 vs 259 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (577 против 404 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
  • Весит на 27 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9S и Samsung Galaxy A20s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 259 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9S +43%
577 нит
Galaxy A20s
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 166 мм 163.3 мм
Ширина 77 мм 77.5 мм
Толщина 8.8 мм 8 мм
Вес 210 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9S +1%
84.5%
Galaxy A20s
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9S и Самсунг Галакси А20с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465) 8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 506
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9S +289%
579
Galaxy A20s
149
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9S +96%
1764
Galaxy A20s
898
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9S +143%
269528
Galaxy A20s
110732

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9S
19:12 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9S
16:30 ч.
Galaxy A20s
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9S
41:30 ч.
Galaxy A20s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy A20s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг 0.83 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9S более удачной покупкой.

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