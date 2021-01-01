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Xiaomi Redmi Note 9S против Samsung Galaxy M11

Ксиаоми Редми Ноут 9S
Xiaomi Redmi Note 9S
VS
Самсунг Галакси М11
Samsung Galaxy M11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года Xiaomi Redmi Note 9S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9S
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше плотность пикселей (395 vs 268 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (579 против 405 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9S
vs
Galaxy M11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 114.9% 93.4%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 34 мс 40.5 мс
Контрастность 1111:1 827:1
Максимальная яркость
Redmi Note 9S +43%
579 нит
Galaxy M11
405 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 161.4 мм
Ширина 77 мм 76.3 мм
Толщина 8.8 мм 9 мм
Вес 210 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Бирюзовый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9S +4%
84.5%
Galaxy M11
81.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9S и Самсунг Галакси М11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 506
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
FLOPS ~386 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9S +284%
576
Galaxy M11
150
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9S +108%
1770
Galaxy M11
850
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9S +197%
268766
Galaxy M11
90354

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 18 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9S
19:12 ч.
Galaxy M11
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9S
16:30 ч.
Galaxy M11
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9S
41:30 ч.
Galaxy M11
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy M11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 119° 115°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9S
81 дБ
Galaxy M11 +1%
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 9S более удачной покупкой.

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