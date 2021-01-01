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Xiaomi Redmi Note 9S против Samsung Galaxy Note 9

Ксиаоми Редми Ноут 9S
VS
Самсунг Галакси Ноут 9
Xiaomi Redmi Note 9S
Samsung Galaxy Note 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года Xiaomi Redmi Note 9S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy Note 9, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9S
  • Комплектуется на 1020 мАч более емким аккумулятором – 5020 против 4000 мАч
  • На 31% лучшая автономность (127 vs 97 часов)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 720G
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 9
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 30% выше плотность пикселей (514 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (651 против 568 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9S
vs
Galaxy Note 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 514 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.32%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 114.9% 144.6%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 227 Гц
Время отклика 34 мс 8 мс
Контрастность 1111:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Redmi Note 9S
568 нит
Galaxy Note 9 +15%
651 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 161.9 мм
Ширина 77 мм 76.4 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 210 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9S и Самсунг Галакси Ноут 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 2300 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G72MP18
Частота GPU 750 МГц 572 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9S
1756
Galaxy Note 9 +23%
2161
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9S
273309
Galaxy Note 9 +17%
318911
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 18 ГБ 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9S +55%
19:12 ч.
Galaxy Note 9
12:36 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9S
16:30 ч.
Galaxy Note 9 +1%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9S +47%
41:30 ч.
Galaxy Note 9
28:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy Note 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 9 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.5 f/1.7
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9S +13%
81 дБ
Galaxy Note 9
71.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2020 года Август 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг 0.381 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг 1.509 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (22.5 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники от AKG
- Переходник на USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy Note 9, а если автономность – то Xiaomi Redmi Note 9S.

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