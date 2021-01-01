Xiaomi Redmi Note 9T против Mi 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi Note 9T с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 800U, против 6.21-дюймового Xiaomi Mi 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9T
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- На 37% лучшая автономность (118 vs 86 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- На 0.32" большая диагональ экрана
- Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
- Стерео динамики
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Mi 8
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 34% выше максимальная яркость экрана (621 против 465 нит)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 24 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
59
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.53 дюймов
|6.21 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2248 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|83.8%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|140.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|238 Гц
|Время отклика
|-
|9 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.2 мм
|154.9 мм
|Ширина
|77.3 мм
|74.8 мм
|Толщина
|9.1 мм
|7.6 мм
|Вес
|199 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 800U
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC3
|Adreno 630
|Частота GPU
|850 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|-
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9T +17%
586
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1770
Mi 8 +12%
1983
AnTuTu Benchmark 8
286701
Mi 8 +17%
335738
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu (#166 и #126)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (33% за 30 минут)
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9T +68%
18:58 ч.
11:09 ч.
Время просмотра видео
12:37 ч.
Mi 8 +13%
14:03 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9T +44%
32:26 ч.
22:37 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 56 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Xiaomi Mi 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.3
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|29 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
105
Качество видео
88
Итоговая оценка камеры
99
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Июнь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.701 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.662 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 9T, а если камера – то Xiaomi Mi 8.
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