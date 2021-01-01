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Xiaomi Redmi Note 9T против Poco F3 GT

Ксиаоми Редми Ноут 9Т 5G
VS
Ксиаоми Поко F3 GT
Xiaomi Redmi Note 9T
Xiaomi Poco F3 GT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Xiaomi Redmi Note 9T с экраном 6.53" и чипом MediaTek Dimensity 800U, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F3 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9T
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi Poco F3 GT
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 931 и 603 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 9T
vs
Poco F3 GT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.53 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84% 86.3%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.9% -
Время отклика 38.8 мс -
Контрастность 1362:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 9T
478 нит
Poco F3 GT
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.2 мм 161.9 мм
Ширина 77.3 мм 76.9 мм
Толщина 9.1 мм 8.3 мм
Вес 199 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Черный, Фиолетовый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 9T
84%
Poco F3 GT +3%
86.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9Т 5G и Ксиаоми Поко F3 GT в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2400 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC3 Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 9T
603
Poco F3 GT +54%
931
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 9T
1788
Poco F3 GT +89%
3375
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9T
307542
Poco F3 GT
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12.5
Размер системы из коробки 19.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5065 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 30 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9T
18:58 ч.
Poco F3 GT
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 9T
12:37 ч.
Poco F3 GT
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 9T
32:26 ч.
Poco F3 GT
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9T vs Xiaomi Poco F3 GT
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Hynix HI-259 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4920 x 3264
Апертура f/2.3 f/2.5
Фокусное расстояние 29 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 9T
88.1 дБ
Poco F3 GT
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.93 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F3 GT более удачной покупкой.

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